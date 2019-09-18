Количество природных пожаров в Ростовской области сократилось в два раза

В этом году в Ростовской области зафиксировали 760 природных пожаров, что в два раза меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. Площадь пожаров составила около 69 га, в то время как за аналогичный период прошлого года она составляла около 237 га.

«Обстановка в регионе стабильная и положительная. Всего к середине сентября 2019 года произошло 6,8 тыс. пожаров, в числе которых более 700 ландшафтных. В прошлом году к этому времени мы регистрировали более 1,5 тыс. ландшафтных пожаров», - передает пресс-служба слова заместителя начальника ГУ МЧС России по Ростовской области Владимира Устина.

По его словам, на снижение количества возгораний сухой растительности повлияли как погодные условия, так и усиление профилактической работы, которую проводит МЧС. Основной причиной возникновения природных пожаров остается человеческий фактор.

Дарья Голякова