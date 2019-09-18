Санкт-Петербург, Хабаровск и Екатеринбург – лидеры по угонам в первом полугодии 2019 г.

«АльфаСтрахование» проанализировала обращения клиентов, застрахованных в компании по каско, по убыткам, связанным с угоном их транспортных средств, за первое полугодие 2019 и первое полугодие 2018 гг. и составила рейтинг городов по количеству хищений автомобилей. Как и по итогам 2018 г., лидером в первом полугодии 2019 г. стал Санкт-Петербург. Также в топ-5 вошли Хабаровск, Екатеринбург, Ярославль и Москва.

Специалисты «АльфаСтрахование» соотнесли число застрахованных по каско автомобилей с количеством угнанных. Рейтинг за январь-июнь 2019 г. возглавил Санкт-Петербург (0,11%), на втором месте находится Хабаровск (0,09%), лидер первого полугодия 2018 г., на третьем – Екатеринбург (0,08%), на четвертом – Ярославль (0,07%). Замыкает пятерку с показателем 0,06% Москва. Во вторую часть топ-10 вошли Ставрополь (0,05%), Магнитогорск (0,04%), Воронеж (0,03%), а также Краснодар (0,02%) и Пермь (0,01%).

В аналогичном периоде прошлого года на первом месте был Хабаровск с показателем 0,2%, второе место занимал Санкт-Петербург (0,15%), третье – Новосибирск (0,11%), четвертое – Тверь (0,09%), пятое – Красноярск (0,08%). Также угонщики были активны в Липецке (0,07%), Екатеринбурге (0,06%), Калуге (0,05%), Москве (0,04%) и Челябинске (0,03%).

«Санкт-Петербург исторически, уже на протяжении многих лет, является лидирующим городом России по угонам. Причем угону подлежат как авто массового сегмента, так и дорогостоящие транспортные средства люксового класса. Какой-либо закономерности в угонах мы не выявляем. Так, например, за последний год в Санкт-Петербурге было угнано пять застрахованных в компании автомобилей Cadillac Escalade, в других городах не было угнано ни одного, – говорит Илья Григорьев, директор департамента андеррайтинга автострахования «АльфаСтрахование». – Наша компания предлагает различные страховые программы каско, куда неизменно входит риск угона. В зависимости от пожеланий и бюджета клиента мы подберем оптимальный вариант, например, можно приобрести каско по фиксированной цене за 9950 руб. с защитой от угонов. Обладатели полисов добровольного автострахования в случае непредвиденных обстоятельств могут заявить о них через мобильное приложение «АльфаСтрахование Мобайл» и там же отследить статус убытков».