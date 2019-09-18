В Свердловской области на 3,8% увеличится размер платы в фонд капремонта

Правительство Свердловской области приняло постановление о повышении на 3,8% ставки платы в региональный фонд капитального ремонта. Как уточнил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, размер оплаты увеличится с 1 января 2020 года. В 2019 году ставка была установлена в пределах 9,36 руб. за 1 кв. м, с 2020 года она составит 9,72 руб.

По словам господина Смирнова, оплата капитального ремонта увеличится в связи с ростом индекса инфляции. «В соответствии с Жилищным Кодексом мы обязаны увеличить ставку платы. Дорожают стройматериалы и другие виды работ, поэтому мы обязаны проводить индексации, чтобы не снижать темпов по капитальному ремонту»,— пояснил министр.

Елена Горшкова