«Гранком» открыл в Нижегородской области уникальное металлургическое производство

ООО «Гранком» — дочернее предприятие ПАО «Русполимет» — начало опытно-промышленные испытания производственного комплекса по выпуску порошков, используемых для изготовления различных видов стали. До этого момента вся аналогичная продукция закупалась российскими предприятиями за рубежом. В начале 2020 года предприятие планирует начать поставки нового вида продукции на внутренний рынок, а затем — полностью вытеснить с него иностранных конкурентов.



На производственной площадке ПАО «Русполимет» в городе Кулебаки Нижегородской области 13 сентября был дан старт опытно-промышленным испытаниям производственного комплекса по выпуску порошков, используемых для изготовления инструментальной и конструктивной стали. Проект реализует ООО «Гранком» — дочерним предприятием ПАО «Русполимет». Поддержку в его реализации оказал Фонд развития промышленности РФ (ФРП), предоставив льготный кредитный заем на 750 млн руб. По словам председателя совета директоров ПАО «Русполимет» Виктора Клочая, объем инвестиций в запуск нового производства составил 1,3 млрд руб., включая строительство необходимой дополнительной инфраструктуры.

Строительство комплекса по изготовлению специальных порошков и гранул началось на территории «Гранкома» в июне 2018 года. Тогда же состоялась и торжественная церемония закладки капсулы, в которой приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и Виктор Клочай.

Первый этап проекта предполагает выпуск самих порошков с последующим изготовлением из них высокоэффективного металлорежущего инструмента, а также сферических порошков и гранул из различных металлов и сплавов, включая жаропрочные и титановые. Продукция будет производиться с использованием таких современных методов, как горячее изостатическое прессование, аддитивные технологии, литье под давлением. Ее потребителями могут стать предприятия военно-промышленного комплекса, атомной энергетики, авиаракетостроения, нефтяной и газовой промышленности и машиностроения.

Сегодня порошковая металлургия является высокотехнологическим направлением, которое одновременно решает задачи эффективного производства прогрессивных изделий и получения материалов с новыми свойствами. Продукция из порошков обладает повышенной износостойкостью и ресурсом, у нее гораздо меньше дефектов, ее себестоимость в два-два с половиной раза ниже, чем у изделий, изготовленных по традиционным технологиям.

Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

На первом этапе мощность производства составит до 2,5 тыс. т порошков и гранул в год. Но в планах компании уже есть проект, как увеличить объемы производства до 5 тыс. т. На сегодня аналогов такому производству в России нет, вся продукция порошковой металлургии ввозится из-за рубежа. В рамках программы импортозамещения «Гранком» готов полностью закрыть потребности внутреннего российского рынка инструментальной заготовки из порошка. «Наша задача — до конца года пройти процесс опытно-промышленных испытаний и с начала 2020 года начать поставки на внутренний рынок отечественной продукции, выигрывающей у импортных аналогов как по качеству, так и по цене», — заявил Виктор Клочай.

В свою очередь заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов отметил, что «Русполимету» удалось в короткие сроки совершить технологический прорыв с точки зрения замены оборудования, модернизации цехов, обновления технологических и бизнес-процессов. «Развитие порошковой металлургии является очень конкурентным направлением развития бизнеса и незаменимым для многих отраслей промышленности производством. Таких предприятий очень немного, по выпуску отдельных видов продукции оно станет крупнейшим в Европе», — отметил замминистра. Он также напомнил, что президент Владимир Путин поставил задачу увеличить несырьевой и неэнергетический экспорт. «Пока продукция, которую производят металлурги, занимает около 20% в общем объеме экспорта. Но я уверен, что в ближайшие годы этот объем будет расти и «Русполимет» будет занимать новые рынки в разных уголках мира», — добавил Виктор Евтухов.

По словам заместителя директора Фонда развития промышленности Сергея Вологодского, проект «Гранкома» по выпуску порошков является уникальным не только для Нижегородской области, но и для России в целом. «Заем ФРП на реализацию проекта составил 750 млн руб. Принимая решение о предоставлении подобных займов, мы всегда предварительно анализируем все факты с точки зрения финансово-экономической и научно-технической эффективности, а также с юридической точки зрения. И раз решение о предоставлении займа «Гранкому» было принято, значит, мы уверены, что проект будет успешно реализован», — отметил господин Вологодский.

С запуском нового производства руководство предприятия не намерено прекращать процесс модернизации. По словам Виктора Клочая, уже через полтора года на производственных площадях «Гранкома» будет установлено новое оборудование, которое позволит предприятию выпускать до 1 тыс. т порошка для производства жаропрочной стали, 400 т титана и до 6 тыс. т порошка для производства инструментальной и конструкционной стали.