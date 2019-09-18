«Роскосмос» до конца года не выполнит план по 45 запускам ракет

«Роскосмос» совершил 18 запусков ракет в космос с начала года, рассказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. По его словам, изначально планировалось, что всего их будет 45, но из-за срыва сроков со стороны иностранных партнеров достичь показателя не удастся.

«45 точно не будет, потому что у нас три аппарата "уехали" на следующей год. Это не наши аппараты, а аппараты наших иностранных партнеров. Они их не успели изготовить. Они "уезжают" на 2020 год»,— сказал господин Рогозин на встрече со студентами Балтийского государственного технического университета «Военмех» им. Д. Ф. Устинова в Санкт-Петербурге (цитата ТАСС).

По словам главы «Роскосмоса» в общем числе запусков есть и боевые. Он уточнил, что вместе с боевой ракетной техникой удастся осуществить «в пределах 40 пусков».

Напомним, «Роскосмос» в 2018 году актуализировал госполитику в области космической деятельности. Среди новых приоритетов — повышение конкурентоспособности отраслевых продуктов, минимизация последствий санкций и пилотируемые полеты на Луну.

Подробнее о стратегии России в космической отрасли до 2030 года читайте в материале “Ъ” «Полеты во сне и наяву».