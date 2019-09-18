Налоговики подали на банкротство уфимского УЖХ «Сипайловский»

Межрайонная ИФНС №2 по Башкирии направила в арбитражный суд республики заявление о признании несостоятельным АО «Управление жилищного хозяйства “Сипайловский“ Октябрьского района Уфы» (УЖХ). АО является одной из крупнейших в городе компаний, управляющих многоквартирными домами. В ее управлении, по собственным данным УЖХ, находится 241 дом, в котором проживают 72 тыс. человек.

Требования к должнику налоговики оценивают в 2,14 млн руб. Рассмотрение дела пока не назначено.

В 2018 и 2019 годах кредиторы дважды подавали на банкротство УЖХ. В 2018 году с таким заявлением в суд обращалось ООО «Кристалл» с суммой требований 712 тыс. руб., в 2019 году — ООО «Лакокрасочные материалы Республики Башкортостан» с суммой требований 1,4 млн руб. Оба процесса были прекращены после погашения долга. Частично по долгам УЖХ расплатился акционер — МУП ЕРКЦ, владеющее 25% уставного капитала АО.

Выручка в 2018 году, по данным Kartoteka, составила 910,36 млн руб., чистый убыток — 112,98 млн руб. Стоимость чистых активов была отрицательной — минус 387,83 млн руб. Предприятие убыточно с 2014 года. В отношении АО в 2019 году возбуждены исполнительные производства на 7,5 млн руб., в основном по налогам и сборам. 26% уставного капитала АО принадлежит ЗАО «Цветы Башкортостана», состав учредителей которого не раскрывается. По 10% — у обществ «ЖЭУ №64», «ЖЭУ №68», «ЖЭУ №83» (ликвидировано), «ЖЭУ №84», 9% у ООО «ЖЭУ №59» (находится в стадии ликвидации). В этих ЖЭУ, в свою очередь, также есть блокирующий пакет ЕРКЦ, доля «Цветов Башкортостана», более чем 10 физлиц и доля самих ЖЭУ.

Ирина Самойлова