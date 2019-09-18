Глава Саткинского района вновь получил представление за разрушающийся комплекс «Пороги»

Саткинская городская прокуратура потребовала от администрации района привести в порядок разрушающийся исторический комплекс «Пороги».

Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, в ходе проверки установлено, что гидротехническое сооружение, построенное в начале XX века на левом берегу реки Большая Сатка рядом с поселком Пороги, находится в неудовлетворительном техническом состоянии, требуется проведение противоаварийных мероприятий. Так, плотина имеет множество трещин, часть кладки разрушена, происходит заиливание акватории за счет наносного грунта, наблюдаются следы биологического поражения фундамента плавильного цеха, крыша находится в аварийном состоянии, имеются участки обрушения деревянного настила машинного зала, утрачено подъемно-транспортное оборудование эстакады.

Объект культурного наследия принадлежит на праве собственности администрации Саткинского района. В соответствии с федеральным законодательством на владелец обязан поддерживать памятник в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии. По результатам проверки главе муниципалитета внесено представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», аналогичное представление глава Саткинского района уже получал год назад.