Глава «Татмедиа» Айрат Зарипов станет председателем комитета Госсовета по культуре и национальным вопросам

Собрание фракции «Единой России» предложила кандидатуру руководителя агентства по массовым коммуникациям и печати «Татмедиа» Айрата Зарипова на пост главы комитета Госсовета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам. Эту информацию «Ъ-Казань» подтвердил сам господин Зарипов.

Ожидается, что его заместителем станет Людмила Рыбакова — заместитель главы исполкома Елабужского района.

Также сменится председатель в комитете по экономике, инвестициям и предпринимательству. На этот пост рекомендовал бывший глава «Таттелекома» Лутфулла Шафигуллин. Министр земельных и имущественных отношений Татарстана Азат Хамаев будет руководить комитетом Госсовета по экологии и природопользованию.

Как сообщал «Ъ-Казань», в структуре Госсовета также появится новый комитет — по жилищному и инфраструктурному развитию. Его возглавит Александр Тыгин. Сегодня он сложил полномочия главы Зеленодольского района и мэра Зеленодольска.

Предполагается, что в четвертых комитетах председатели останутся прежними. Леонид Якунин продолжит руководить комитетом по бюджету, финансам и налогам, Светлана Захарова — комитетом по социальной политике,Альберт Хабибуллин — комитетом по госстроительству и местному самоуправлению,, Шакир Ягудин — комитетом по законности и правопорядку.

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”