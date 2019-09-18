За реализацией нацпроектов в регионах проследит автоматизированная система

По поручению полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова состоялось совещание по использованию автоматизированных программных продуктов для мониторинга реализации национальных проектов. Совещание провел заместитель полпреда Алексей Кузьмицкий.

От Пермского края в мероприятии приняли участие министр финансов Елена Чугарина и заместитель директора аналитического департамента администрации губернатора Пермского края Елена Комлева.

«На текущий год объём финансового обеспечения региональных проектов в целом по ПФО составляет почти 270 млрд руб. В различных направлениях нацпроектов задействовано большое количество участников. Очевидно, что мониторинг и оперативный контроль за ходом их реализации невозможен без автоматизации процессов», - пояснил Алексей Кузьмицкий.

Федеральное казначейство уже приступило к созданию экспериментального программного продукта с рабочим названием «Прослеживаемость достижения результатов национальных проектов», в рамках которого планируется интеграция ресурсов системы «Электронный бюджет» с другими информсистемами. В работу включены четыре пилотных региона, в том числе и в ПФО – Республика Мордовия и Самарская область.

В Пермском крае мониторинг проектов осуществляется в полуручном режиме – с помощью государственной интегрированной информационной системы «Электронный бюджет». Пока такой мониторинг имеет ограниченные возможности. При отсутствии полноценных инструментов частично используются возможности региональной системы по управлению бюджетным процессом, системы управления госзакупками и системы управления проектами. Выгруженная информация обрабатывается дополнительно.

По итогам совещания принято решение организовать на базе Самарской области сбор и обобщение лучших практик в сфере информатизации процессов по мониторингу национальных проектов, а также подготовить предложения по их внедрению на федеральном уровне.