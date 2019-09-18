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Онлайн-магазин Foam обзавелся офлайн-площадкой

Первое бьюти-пространство Foam открылось вчера в центре Москвы. Его основным отличием от привычных магазинов косметики является подбор ассортимента с учетом отзывов экспертов и потребителей — им занимаются известные в мире красоты блогер Адэль Мифтахова и бьюти-редактор и визажист Маша Ворслав. С июня 2018 года Foam работает в формате онлайн-магазина foamstore. ru, который представляет разнообразные бренды ухода за кожей и волосами, парфюмерии и декоративной косметики, лайфстайл-продуктов из разных стран. Так, тут можно найти модных американцев Baxter of California, Сoola, австралийцев Grown Alchemist, шведов Sashajuan, корейцев Holika Holika и многих других. Архитектурным проектом пространства занималось бюро Aurore («Аврора») Маши Качаловой, которое также принимало участие в дизайне концепт-стора КМ20, серии корнеров Гоши Рубчинского для Dover Street Market, pop-up магазина в Берлине и в целом специализируется на общественных интерьерах в Москве и Петербурге (концепт-стор оптики Seen, кафе Gills).

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