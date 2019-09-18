Аналитики советуют BMW купить Jaguar

Германский автопроизводитель BMW должен выкупить у индийской Tata Motors ее британское подразделение — Jaguar Land Rover (JLR). Такое мнение высказывается в исследовательской записке, подготовленной специалистами брокерской и исследовательской компании Sanford S. Bernstein, с которой ознакомилось агентство Bloomberg.

«BMW перекапитализирована, она купается в наличности. Она достигла предела роста в том, что касается и модельного ряда, и бренда,— говорится в записке.— JLR находится в сложном положении — как операционном, так и финансовом, но смог бы значительно сократить расходы… под крылом более крупного партнера». По мнению экспертов Bernstein, покупка JLR за $9 млрд смогла бы увеличить доходы BMW на 20%, а производство автомобилей —– на четверть.

По словам экспертов, такая сделка была бы «эмоционально» очень сложной для BMW, учитывая, что германский производитель уже однажды владел Rover Group (и, следовательно, Land Rover), и многие топ-менеджеры в Баварии еще «не отошли» от этого «весьма травмирующего опыта». Тем не менее, пишут авторы записки, логика слияния убедительна.

Ни индийская, ни германская автомобильные компании не стали комментировать записку. Тем не менее акции Tata и BMW немного поднялись — на 0,4% и 0,2% соответственно.

Андрей Келекеев