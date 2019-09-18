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Челябинск. Южный Урал

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В Челябинске 8% новых квартир реализуется по эскроу-счетам

Челябинск занял девятое место среди российских городов-миллионников по доле квартир на первичном рынке, реализуемых с помощью эскроу-счетов, в рейтинге, составленном ЦИАН. По данным аналитиков, в областном центре Южного Урала доля лотов, реализуемых таким образом, на сентябрь составляет 8%.

Возглавляет рейтинг Пермь (29%), в тройку лидеров также вошли Ростов-на-Дону (25%) и нижний Новгород (17%). В аутсайдерах Екатеринбург (4%), Воронеж (1%) и Омск, где с помощью эскроу-счетов не реализуется ни одного лота.

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