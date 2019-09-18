Российские ученые приступают к поиску стерильного нейтрино Хром-51 позволит ответить на вопрос, существует ли оно

Летом этого года Научно-исследовательский институт атомных реакторов (АО «ГНЦ НИИАР») изготовил и доставил в Баксанскую нейтринную обсерваторию Института ядерных исследований РАН искусственный источник нейтрино на основе радионуклида хром-51.



Работа проводится в Кабардино-Балкарии, это часть международного научного эксперимента BEST (Baksan Experiment on Sterile Transitions) в области нейтринной физики по поиску новой элементарной частицы — стерильного нейтрино. Активность хрома-51 в источнике на момент окончания облучения в реакторной установке института составила 3,5–3,6 мегакюри, а для получения статистически значимых результатов эксперимента требуется активность не менее 3 мегакюри.

«По договору с Институтом ядерных исследований РАН в институте были проведены расчетно-экспериментальные исследования возможности получения требуемой активности хрома-51 с использованием центральной нейтронной ловушки реактора СМ, проведено облучение металлического хрома-50 с использованием вновь разработанного уникального центрального облучательного устройства,— рассказывает руководитель проекта, заместитель директора по производству АО “ГНЦ НИИАР” Александр Звир.— И уже затем из наработанного радиоактивного материала был изготовлен закрытый источник нейтрино».

Поставку сырьевого изотопа хром-50 обеспечили коллеги по Росатому из АО «ПО “Электрохимический завод”».

После доставки искусственного источника в Баксанскую нейтринную обсерваторию член-корреспондент Российской академии наук, профессор Владимир Гаврин сообщил, что 5 июля источник нейтрино был помещен в облучательный канал галлиевого детектора в лаборатории галлий-германиевого нейтринного телескопа. Эксперимент BEST стартовал. Первые результаты могут быть опубликованы в 2020 году.

Нейтрино — одна их элементарных частиц, ее крайне сложно зарегистрировать, поскольку она практически не взаимодействует с веществом. Ученые считают, что определение свойств нейтрино позволит значительно продвинуться в понимании физики элементарных частиц, фундаментальных законов Вселенной и лучше понять развитие Вселенной после Большого взрыва.

Предполагается, что эксперимент BEST поможет ответить на вопрос о существовании в природе четвертого типа нейтрино — стерильных (кроме электронных, тау- и мюонных).

Институт ядерных исследований РАН координирует реализацию проекта BEST, международная коллаборация которого насчитывает 15 научных организаций России, Германии, США, Канады и Японии.

Владимир Тесленко, кандидат химических наук