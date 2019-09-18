Марат Зяббаров назначен исполняющим обязанности главы минсельхоза Татарстана

Экс-глава Буинского района Татарстана Марат Зяббаров будет исполнять обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия республики. Указ об этом подписал президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщается на портале регионального правительства.

Марат Ахметов, ранее занимавший пост главы минсельхоза Татарстана, освобожден от должности в связи с тем, что он стал депутатом Госсовета республики шестого созыва.

Господин Зяббаров родился 3 июля 1983 года в Чистополе. В 2005 году он окончил Казанский государственный финансово-экономический институт, в 2005-м — Казанский государственный аграрный университет, а в 2013-м — КФУ. В 2013 году Марат Зяббаров был назначен замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики и курировал вопросы социального развития татарстанских сел. С сентября 2017 года он занимал пост главы Буинского района.

"Ъ-Казань"