Глава Ставрополья поручил разработать систему фиксирования хамства медперсонала

Губернатор Ставропольского края поручил министру здравоохранения региона Виктору Мажарову улучшить контроль за соблюденем медработниками правил служебной этики в общении с пациентами, сообщает пресс-служба главы региона. Господин Владимиров назвал недопустимым хамство в медучреждениях края.

«Один хам может перечеркнуть всю работу по развитию здравоохранения, которую

мы ведем. Нужна система, которая даст нам возможность фиксировать каждый такой случай, молниеносно реагировать на него, чтобы полностью исключить повторение подобного», – передает пресс-служба слова господина Владимирова.

Разработать такую систему глава края поручил региональному правительству.

Дарья Голякова