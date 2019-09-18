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Новый комитет Госсовета по жилищной политике возглавит экс-глава Зеленодольска Александр Тыгин

Председателям нового комитета Госсовета по жилищной политике и инфраструктурному развитию станет Александр Тыгин. Его кандидатуру на этот пост сегодня выдвинуло собрание фракции «Единой России», сообщили «Ъ» участники этого собрания. «Тыгин имеетт колоссальный опыт. У меня сомнений, что он справится с работой, нет»,— сказал «Ъ» глава фракции единороссов Юрий Камалтынов.

Комитет Госсовета по жилищной политике станет восьмым в структуре республиканского парламента. Его предложили создать на совещании представителей депутатов, которое также состоялось сегодня.

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”


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