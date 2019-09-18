«Единственное, что сейчас надо сделать — объявить мораторий»

Педагоги и эксперты раскритиковали новые школьные образовательные стандарты. Заявление опубликовали на сайте издания «Мел». Его подписали больше 20 членов Комитета гражданских инициатив и деятелей российского образования. Авторы указали, что предлагаемые Министерством просвещения стандарты носят «архаичный характер». А также выступили с собственными предложениями. Например, проанализировать действующие стандарты и наложить мораторий на их изменение. Ранее президент Владимир Путин поручил обновить содержание общего образования. Академик Российской академии образования, директор школы №109 Евгений Ямбург в прямом эфире “Ъ FM” прокомментировал свое решение подписать заявление.

— Если читать преамбулу и все общие позиции, я готов подписаться под каждой фразой. Здесь учитывают и вариативность, и свободу творчества учителя и так далее. Но черт таится в подробностях. Как только берешь приложение, знаете, все опускается. Кстати говоря, президент не давал задание изменить содержание, он говорил о развитии содержания, а не о дидактических единицах, и об открытости новым технологиям.

Вот на примере литературы: там указано, в каком классе и какие произведения изучать. Но это право учителя — отбирать произведения. Ни один вменяемый педагог никогда не отказывался от «золотой» полки классики. Надо знать, когда и что проходить, надо знать реальность детей. Например, в шестом классе стихотворение Лермонтова «Ветка Палестины». Это как же я ребенку такого возраста буду объяснять, что такое мир горний, мир дольний и так далее? То есть это не в зоне ближайшего развития детей. Кроме того, это, конечно, псевдопатриотизм, потому что ребенок, допустим, не может освоить и понять того же «Тараса Бульбу» — там много очень специфических малороссийских терминов.

На самом деле, любой грамотный учитель понимает, что в одном классе достаточно изучать те или иные произведения, в другом — другие. Например, в прошлом году я столкнулся с ситуацией — в специализированном классе проходили «Анну Каренину». Одна продвинутая девушка спросила меня: а была ли Анна Каренина наркоманкой? Я вздрогнул, перечитал на старости лет, и там есть четыре случая употребления морфия. Естественно, не только после родов. Меняется концепция романа — если она с измененным сознанием под поезд кинулась. Но мы же с химиками советуемся. Выяснилось, что вообще морфий прописывали как успокаивающее в XIX веке. Но степень очистки морфинов не была такой, и подсесть на него было нельзя.

Понимаете, они читают другими глазами.

Грубо говоря, если брать новейшую советскую литературу, учителя имеют право взять «Поднятую целину» и «Котлован». Но когда это все указывается, это значит, что мы действительно загоняем детей в архаику.

Причем здесь коммерческая составляющая омерзительна. Смотрите, я беру два учебника — учебник X, не будем называть, и учебник очень грамотного писателя и ученого Архангельского. В учебнике X все те произведения, которые указаны в стандарте, изучаются, а учебник Архангельского дает свободу учителю. Угадайте, какой учебник будут покупать? Во всех культурных странах мира никогда не должны совпадать авторы стандартов и авторы учебников. Это конфликт интересов.

Если идти по этому пути, надо забыть уже о «Кванториумах» (детские технопарки), о «Сириусе» (образовательный центр), то есть это фактически контрреволюция. Нельзя управлять образованием методом «газ — тормоз». Это все не социальный заказ, а коммерческий, поэтому единственное, что сейчас надо сделать — объявить мораторий, и не обманывать президента. Потому что у него совершенно другие задачи. И при такой конфигурации, как сейчас, никакие указы не будут выполнены.