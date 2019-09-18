В 2019 году 618 тыс. жителей Прикамья прошли диспансеризацию и профосмотры

На заседании краевого правительства чиновники обсудили вопросы, связанные с профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией населения в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Всего в 2019 году медосмотрами планируется охватить более 1 млн жителей Прикамья, что составляет почти 39% населения. С начала года их уже прошли 618 тыс. человек.

Чтобы сделать профосмотры и диспансеризацию более доступными и эффективными, с января 2019 года были приняты изменения в законодательство, предусматривающие расширение возрастных категорий и увеличение объема исследований.

«Теперь все жители с 18 лет раз в год, а не раз в два года, как было раньше, могут пройти профилактический осмотр. Диспансеризацию – раз в три года. Для тех, кто старше 40 лет, диспансеризация предусмотрена теперь ежегодно», – сообщил губернатор Пермского края Максим Решетников.

В следующем году профосмотры и диспансеризацию должны пройти 1,6 млн жителей Прикамья. По данным краевого минздрава, работодатель обязан освободить сотрудника для прохождения диспансеризации на один день раз в три года. Гражданам, получающим пенсию по выслуге лет, по старости, и предпенсионерам для подобного медосмотра положено два рабочих дня.

В отдаленных территориях диспансеризация проводится мобильными бригадами. За 2018 год обследование в передвижных комплексах прошли более 86 тыс. человек, тогда как за первое полугодие 2019 года – уже более 46 тыс. человек.