В Геленджике директор УК подозревается в мошенничестве с коммунальными платежами

Следственный орган ОМВД по Геленджику возбудил уголовное дело в отношении директора УК «Прораб», в управлении которой находится более 75 многоквартирных домов. Мужчина подозревается в мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

Как сообщают в надзорном ведомстве, с января 2018 года по июль 2019 года

ООО УК «Прораб», регулярно собирая с жителей жилых домов Геленджика коммунальные платежи, не перечисляло их ресурсоснабжающим организациям. Вместо этого деньги были якобы перечислены на счета аффилированных лиц, а распоряжался ими сам директор управляющей организации на основании нотариально оформленных доверенностей.

Ущерб МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» Геленджика и Геленджикскому филиалу ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар» оценивается на сумму более

3,5 млн руб.

Василий Хитрых