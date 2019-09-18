В Прикамье из-за изменившегося законодательства в три раза увеличилось число долгостроев

Минстрой края сегодня сообщил о росте числа проблемных домов — до 49. На начало 2019 года их число составляло 11, на начало августа — 13. Таким образом, количество долгостроев выросло более чем в три раза.

Причина этого — изменившиеся в федеральном законе о долевом строительстве критерии определения проблемного дома.

Раньше объект можно было официально признать проблемным в случае, если его застройщик признан банкротом, если после шести месяцев задержки сроков сдачи дома в отчетных документах застройщика не зафиксированы вложения в строительство и если у дольщика нет действующего договора страхования жилья. Теперь в реестр проблемных объектов автоматически попадают все дома, по которым нарушены первоначальные сроки сдачи.

Изменения в федеральном законе существенно упрощают процедуру получения дольщиками госпомощи в случае признания дома проблемным, отмечают в минстрое.