В Кургане прошла инаугурация Вадима Шумкова

Вадим Шумков официально вступил в должность губернатора Курганской области. Церемония состоялась сегодня в курганской филармонии.

Избранный на выборах 8 сентября глава региона принес присягу, пообещав добросовестно исполнять обязанности губернатора, служить народу, уважать и защищать права и свободы человека, соблюдать Конституцию, федеральные и региональные законы.

На церемонии присутствовали полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов, главы соседних регионов, в том числе избранный губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сенаторы, члены правительства Зауралья и депутаты областной думы, почетные граждане.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Вадим Шумков, исполнявший обязанности губернатора Курганской области со 2 октября 2018 года, получил на выборах 80,86% голосов избирателей при явке 42,6%.