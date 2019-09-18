Ставрополье поучаствует в эксперименте по введению четырехдневной рабочей недели

Ставропольский край будет участвовать в эксперименте по введению четырехдневной рабочей недели, сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Владимира Владимирова. Господин Владимиров пообещал представить площадки для эксперимента, если будет соответствующее поручение.

«Вполне возможно, это будут площадки наших подведомственных учреждений, которые занимаются обеспечением жизнедеятельности в Ставропольском крае», — передает издание слова губернатора.

Минтруд на этой неделе проведет совещание, на котором будет обсуждаться введение четырехдневной рабочей недели в тестовом режиме на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности. Окончательный вывод по внедрению четырехдневки можно сделать только после того, как схема будет опробована на большом количестве компаний.

Дарья Голякова