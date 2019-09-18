На проспекте Кирова в Самаре открылось четырехполосное движение

Фото: Правительство Самарской области

Четырехполосное движение открыто на участке проспекта Кирова в Самаре в среду. Речь идет об участке от мостового перехода «Кировский» до ул. Ветлянской. Об этом сообщает правительство Самарской области.

«Уширение дороги до четырех полос движения и устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия выполнено в августе 2019 года»,– говорится в сообщении.

В мае текущего года стартовал капитальный ремонт участка проспекта имени Кирова длиной 1,1 км. Работы проводились в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Дорогу решено было расширить, так как ранее в этом районе из-за узкой трассы образовывались «пробки».

Георгий Портнов