Избранным депутатам Госсовета вручили удостоверения

В Госсовете Татарстана состоялось организационное заседание депутатов нового состава парламента. Избранным 8 сентября парламентариям вручили удостоверения, нагрудные знаки и депутатские портфели.

Всего в Госсовет Татарстана избрано 100 депутатов. 90 из них представляют «Единую Россию» (избирались от партии, либо шли самовыдвиженцами), шесть прошли по спискам КПРФ. Также в округах прошли по одному представителю от «Справедливой России», ЛДПР, Партии роста и один беспартийный.

Действующий спикер Госсовета, лидер татарстанских единороссов Фарид Мухаметшин обещал, что будет «прислушиваться» к представителям оппозиции: «Никого ущемлять мы не намерены».

Первая сессия Госсовета состоится 20 сентября.

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”