Детскую поликлинику в Спутнике построят за счет федеральных средств

В городе Спутнике Пензы будут построены до конца года три типовых детских сада на 120 мест каждый. В качестве застройщика выступает компания «Термодом», сообщает пресс-служба областного правительства.

Учреждения строятся в рамках национального проекта «Демография». В настоящее время готовность объектов составляет 65-75% - каркас возведен, ведутся внутренние работы.

В Спутнике также построят детскую поликлинику на 500 посещений. Решение о выделении на этот объект федеральных средств согласовывается в министерстве здравоохранения РФ.

Иван Сергеев