Детскую поликлинику в Спутнике построят за счет федеральных средств

18 сентября, среда
В городе Спутнике Пензы будут построены до конца года три типовых детских сада на 120 мест каждый. В качестве застройщика выступает компания «Термодом», сообщает пресс-служба областного правительства.
Учреждения строятся в рамках национального проекта «Демография». В настоящее время готовность объектов составляет 65-75% - каркас возведен, ведутся внутренние работы.
В Спутнике также построят детскую поликлинику на 500 посещений. Решение о выделении на этот объект федеральных средств согласовывается в министерстве здравоохранения РФ.