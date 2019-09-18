Театр «У Моста» примет участие в Международном фестивале документального кино «ФЛАЭРТИАНА»

Известный театральный режиссер представит фильм Варвары Кальпиди «Тридцатое измерение» о работе пермского театра и картину Алексея Романова «Остров МакДонаха» о международном фестивале ирландского драматурга Мартина МакДонаха, а также ответит на вопросы зрителей.

Фильм «Тридцатое измерение»

Фильм посвящен единственному в мире мистическому театру «У Моста». Снят фильм к юбилею театра – 7 октября 2018 года театру «У Моста» исполнилось 30 лет.

Сергей Федотов – основатель и художественный руководитель театра, заслуженный артист РФ, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат премии Правительства РФ, лауреат Национальной премии Чехии, лауреат Строгановской премии.

Театр «У Моста» – одна из самых известных трупп в России. Секрет его обаяния разгадывает фильм. Режиссер и художественный руководитель Сергей Федотов показывает, как необычно устроен театр, в котором немало потаенных мест. Параллельно оживает история театра, успех которого начался 30 лет назад и основан на необычном, почти магическом воздействии на зрителей. Зритель становится свидетелем смешных и трогательных эпизодов закулисья, самостоятельной работы артистов. 30-е измерение – это и 30 лет театра, и мистическая степень проникновения, подвластная ему.

Фильм «Остров МакДонаха»

Фильм посвящен единственному в мире Международному фестивалю ирландского драматурга Мартина МакДонаха. Первым в мире инициатором и организатором фестиваля является пермский театр «У Моста». Именно благодаря Сергею Федотову и театру «У Моста» мировая театральная сенсация долетела до России.

Театр «У Моста» является первооткрывателем творчества МакДонаха для российского зрителя. Сергей Федотов – первый режиссер, открывший МакДонаха для России и поставивший восемь пьес ирландского драматурга. «У Моста» – единственный в мире театр, на сцене которого поставлены восемь его пьес.

Мартин МакДонах – первый драматург со времен Шекспира, четыре пьесы которого одновременно шли на подмостках Лондонского Королевского Национального театра. Сейчас МакДонах является ключевой фигурой в мировом театральном и кинематографическом процессе, постановки по его пьесам победоносно шествуют по самым знаменитым театральным площадкам мира. «Ведущий драматург XXI века», «Тарантино от театра», «Сенсация театральной Европы», «Чудо современной сцены» – все это про МакДонаха.

О МакДонахе говорят как об авторе тонком, умном, глубоком, который ясно понимает природу любого национального характера. Мартин МакДонах пишет истории не только «из ирландской жизни»: где бы ни жил человек, когда бы он ни жил, его всегда волнуют одни и те же вечные вопросы и проблемы.

Сейчас МакДонах является ключевой фигурой в мировом театральном и кинематографическом процессе, постановки по его пьесам победоносно шествуют по самым знаменитым театральным площадкам мира.

20 сентября в 15:00.

Киноцентр «Премьер». Пермь, Пионерская, 17, зал №5.

ВХОД СВОБОДНЫЙ

Подробная информация – на сайте фестиваля «ФЛАЭРТИАНА»