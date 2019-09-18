В Челябинске арестовали мужчину, облившего зеленкой вывеску исполкома «Единой России»

Челябинские полицейские задержали подозреваемого в порче входных групп регионального отделения «Единой России» и общественной приемной премьер-министра РФ. Установить его личность удалось по видеозаписи с камеры наблюдения, расположенной в одной из аптек недалеко от места совершения правонарушения, сообщает пресс-служба УМВД России по Челябинску.

Напомним, утром 13 сентября в вывески регионального исполкома «Единой России» на улице Свободы, 153 и офиса общественной приемной Дмитрия Медведева на Цвиллинга, 31 бросили бутылки с зеленкой.

Подозреваемым оказался 37-летний горожанин. Мотивы его поступка не раскрываются. В отношении него было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Советский районный суд признал его виновным и привлек к ответственности в виде административного ареста на трое суток.