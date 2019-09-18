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В Иркутске появится сити-менеджер

Депутаты заксобрания Иркутской области на сегодняшней сессии приняли во втором и окончательном чтении законопроект о введении института сити-менеджера в Иркутске, передает «Интерфакс». Таким образом, гордума Иркутска будет выбирать главу города не из числа депутатов, а из числа кандидатов, которых предложит специальная конкурсная комиссия.

В первом чтении инициативу одобрили еще в апреле этого года. Сегодня проект закона поддержали 26 депутатов, десять высказались против, четверо не голосовали, один воздержался. Закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.

Отметим, что 8 сентября действующий мэр Иркутска Дмитрий Бердников избрался депутатом гордумы по округу №16. В течение пяти дней он должен был либо отказаться от депутатского мандата, либо сложить полномочия главы города. О решении господина Бердникова пока неизвестно.

Прямые выборы мэра Иркутска отменили в 2015 году. Тогда было решено выбирать главу города из числа депутатов гордумы сроком на пять лет. Сейчас во всех муниципалитетах Иркутской области, кроме административного центра, действует всенародное голосование.

Юлия Сасевич


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