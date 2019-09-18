В Оренбуржье директора коммерческой организации осудят за неуплату налогов в 36 млн рублей

В Бузулуке директора коммерческой организации, занимающейся пассажирскими и грузоперевозками, а также его бывших подчиненных отправят под суд за неуплату налогов свыше 36 млн руб. Об этом сообщает СУ СК по региону.

По данным следствия, с января 2014 года по март 2016 года директор компании, механик и главный механик организации внесли в налоговые декларации ложные сведения по счетам-фактурам, полученным от созданных ими фирм-однодневок, которыми владеют сами обвиняемые. Это привело к занижению налога на добавленную стоимость и к занижению налогооблагаемой базы, благодаря чему они избежали уплаты налогов более чем в 36 млн руб.

Чтобы компенсировать причиненный ущерб, следствие наложило арест на имущество руководителя коммерческой организации в 35 млн руб.

Алена Смирнова