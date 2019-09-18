В Свердловской области ожидаются очень сильные дожди

Днем 19 сентября в Свердловской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, сообщили в ФКУ «Уралуправтодор». В организации попросили водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям.

По данным уральского Гидрометцентра, дожди в Свердловской области ожидаются до 21 сентября, также местами возможен мокрый снег. Днем температура будет меняться от +7 до +14. Ночью — от 0 до +8. Местами возможны заморозки до -3. Ветер с порывами 15-18 м/с. В Екатеринбурге днем — от +10 до +13. Ночью — от +3 до +8. Ветер порывистый до 16 м/с.