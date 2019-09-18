УФАС во второй раз потребовало отменить итоги аукциона на строительство школы в Миловском парке

Башкирское управление ФАС выдало повторное предписание министерству экономического развития республики, в котором требует аннулировать итоги аукциона на отбор подрядчика строительства школы на 1225 мест в микрокрайоне Миловский парк под Уфой. Минэкономразвития было оператором торгов. Заказчиком контракта стоимостью 814 млн руб. является Управление капитального строительства республики.

Победителем аукциона в июле было признано ООО «Фирма СУ-10» (входит в группу СУ-10 предпринимателя Валерия Мансурова), предложившее выполнить работы по начальной цене — за 814 млн руб. Компания была единственным участником торгов. Результаты аукциона в УФАС обжаловали пять участников рынка, в том числе санкт-петербургское ООО «Антеял» и уфимское ООО «Билд». Часть жалоб была признана обоснованной.

Первое предписание об аннулировании итогов аукциона УФАС выдало в июле, но оно осталось не исполнено, следует из текста предписания управления, опубликованного на портале госзакупок. 5 сентября министерство направило в УФАС информацию «в подтверждение ранее выданных предписаний», но в антимонопольном управлении сочли, что она была недостоверной.

На портале госзакупок данных об аннулировании итогов аукциона нет, равно как и данных о заключении контракта.

Влада Шипилова