Власти Воронежа утвердили застройку квартала на левом берегу

Мэрия Воронежа утвердила планировку территории расположенного на левом берегу квартала, ограниченного улицами Димитрова, Клинской, Окружной и Ржевской, следует из постановления городской администрации. Напомним, документацию по развитию этого участка общей площадью 27,8 га разрабатывало ООО «Дон-Инвест» Людмилы Поповой. Эта компания с 2016 года в рамках развития квартала строит первую очередь жилкомплекса «Каскад». Участок под застройку «Дон-Инвест» купил после расселения и сноса ветхого жилого дома по улице Димитрова, 131. Всего для строительства ЖК застройщик планировал снести пять ветхих домов.

Подробнее о проекте ЖК читайте в материале “Ъ-Черноземье” «"Дон-Инвест" взялся за ветхое».

Александр Прытков