Налогом сыты будут

Депутаты комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Законодательного собрания Новосибирской области во вторник поддержали законодательную инициативу, которая предполагает изменение процедуры распределения собранного транспортного налога. В частности, 45% сборов предложено отдать сельским муниципальным образованиям и 20% городским округам.

Губернатор Новосибирской области в начале сентября обратился к правительству и депутатам с просьбой изменить областной закон о распределении собираемого в городах и сельских территориях транспортного налога. Предполагается, что эти доходы будут фиксированно поделены между муниципалитетами. Новосибирску, Бердску, Искитиму, Оби и Кольцово предложено оставить 20% от общей суммы сборов, районам области — 45%.

Ранее отчисления от транспортного налога никак не регламентировались, все средства поступали в региональный бюджет, после чего министерство финансов по предложениям минтранса распределяло их муниципалитетам в форме субсидий.

Поправки в соответствующий закон во вторник депутаты рассмотрели на заседании комитета по транспортной, промышленной и информационной политике. Законопроект парламентариям представил министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко. По его словам, поправки предусматривают следующее распределение финансов в 2020 году: районам — около 309,6 млн руб., Новосибирску — 344,4 млн руб., городским округам — 38,9 млн руб.

«На сегодняшний день муниципальные районы и городские округа, не имея достаточных источников дохода, нуждаются в получении прямой дополнительной поддержки из областного дорожного фонда, в том числе на текущее содержание автомобильных дорог. Данный процесс с позиции действующего бюджетного законодательства является сложным и с точки зрения документационного оформления, и с точки зрения затрат трудовых и временных ресурсов. Вместе с тем объективно сезонный характер дорожных работ и обеспечение безопасности дорожного движения иногда требуют большей оперативности, нежели позволяют рамки существующего бюджетного законодательства»,— отметил в своем докладе Виталий Голубенко.

Законопроект, по словам министра, фактически передает в самостоятельное введение муниципальных районов и городских округов часть доходов областного бюджета для решения задач по содержанию дорожного комплекса. В то же время эти поправки не влекут разбалансированности областного дорожного фонда.

Зампред комитета Сергей Титков законопроект поддержал, подчеркнув, что внесенные поправки необходимы муниципалитетам. «Часто нам говорили о том, что транспортный налог должен оставаться на местах, — это один из первых таких шагов. Сразу хочу сказать, что это один из самых непростых налогов, которые собираются в регионе, ранее уровень собираемости по нему составлял 70%, сегодня — уже 90%»,— заявил депутат.

По итогам 2018 года общая собираемость транспортного долга в Новосибирской области достигла 92% (в 2017 году — 90%), отметил господин Голубенко.

«В беседе с депутатами многие главы сельских территорий жаловались на распределение собираемого транспортного налога в формате субсидий. Дело в том, что по прежнему нормативу дорожное строительство на субсидии не предполагало разработку проектно-сметной документации (ПСД). Районам приходилось платить из собственных средств значительные суммы на эти документы — около 850 тыс. руб. — взамен средств на строительство дорог в сумме 500 тыс. руб. Поправки эту проблему решат»,— заявил Сергей Титков.

Большинством голосов законодательная инициатива была одобрена. «С одной стороны, законопроект позволит направить средства от собранного транспортного налога напрямую в муниципальные образования, минуя все проволочки. С другой — субсидии можно будет тратить на ПСД, на что постоянно обращали внимание муниципалитеты. Более того, теперь, чтобы эти средства получить, руководителям райцентров придется поучаствовать в собираемости налога»,— сообщил председатель промышленного комитета Федор Николаев.