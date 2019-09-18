Участвовать в выставках — значит быть в тренде

Организация даже одной выставки — дело очень непростое, многоэтапное, многозадачное. Организация 30 выставок в год, значительная часть которых обладает международным статусом — работа, масштаб которой трудно представить.

Между тем именно в Уфе создана и успешно работает одна из лучших региональных выставочных компаний, возглавляет которую женщина — хрупкая на вид, но обладающая неоспоримой харизмой и сильным характером. Альбина Кильдигулова — генеральный директор Башкирской выставочной компании сегодня — о трендах индустрии и почему так важно все делать красиво.

Альбина Кильдигулова, генеральный директор Башкирской выставочной компании

— Часто приходилось слышать мнение о том, что выставки теряют свою актуальность и скоро начнут «умирать». Сейчас таких разговоров стало меньше и выставки снова в тренде. Почему?

— Некоторое время назад люди поверили в так называемые современные способы коммуникации. Общаться можно по Интернету, а вести переговоры — по телефону и почте. Но личное общение — это самое важное в любом бизнесе. Надо чувствовать настроение, реакцию на твои слова и ситуации. Человеческое общение, рукопожатие — это то, что дают выставки. Такого количества деловых контактов за короткое время не даст никакой интернет. На мой взгляд, лучше выставок маркетингового инструмента пока не придумали.

— Компании, которые участвуют в выставках… Как вы можете их охарактеризовать?

— Я бы их назвала стабильными и успешными. Участие в выставках — дело хлопотное и довольно затратное. Кто не чувствует уверенности в своих перспективах не станут тратиться на экспозицию. Так что выставки — это своеобразный рейтинг компаний, объективный показатель экономики предприятий.

— Какие последние тренды вы можете отметить в современном выставочном бизнесе?

— Мы следим за всем, что происходит в выставочной индустрии. С одной стороны, растет интерес к интерактивным технологиям, а с другой — потребность в личном общении. Новые технические разработки позволяют не возить громоздкое оборудование, освобождается пространство для переговоров. Видоизменяются выставки — они яркие, с множеством светящихся экранов, виртуальных промоутеров. А стенды все чаще открытые, просторные с большим количеством столов для нетворкинга. Люди уходят из виртуального мира, потому что там ты не увидишь человека. А тебе нужно партнеру доверить деньги, продукцию, услуги. Возвращается личный контакт.

— В сентябре в нашей стране традиционно начинается активный деловой сезон. Каким он будет для вас?

— Очень активным — это точно. За год мы проводим 30 выставок, 13 форумов, участвуем в коллективных экспозициях и различного рода event-событиях нашей республики. Сезон начинается в конце лета и заканчивается в начале следующего лета.

Начинаем мы традиционными проектами — Международным форумом-выставкой «Транспорт Урала» и Форумом УралСтройИндустрия. Надо сказать, что именно эти выставки и их деловая программа очень хорошо показывают динамику развития региона. В Уфу едут компании со всей России, так как растет емкость рынка — требуются новые технологии для дорожного строительства, обновляется коммерческий парк транспорта. Мы все это видим и ощущаем на себе — качество дорог заметно улучшилось.

В рамках строительного форума состоится выставка «Строительство» и Ярмарка Недвижимости — мероприятие в новом формате с участием ведущих застройщиков региона. Для удобства посетителей мы продлили часы работы Ярмарки в пятницу до 21.00, в субботу — до 16.00 часов.

— Будут ли какие-то выдающиеся, необычные события?

— Обязательно! В октябре состоятся Российский энергетический форум и Юбилейная международная выставка «Энергетика Урала». Этой выставке уже 25 лет, но она не теряет своей актуальности, собирая сотни участников — ведущие энергетические компании страны, известные мировые бренды. Конечно, мы готовим особенную программу для наших гостей. Пока это сюрприз, но очень надеемся, что всем понравится.

Впрочем, в этом сезоне у нас будет еще два юбилея. В марте нашему «АгроКомплексу» исполнится 30 лет! Теперь эта выставка — третья по масштабам в России. А ведь экспозиций с такой тематикой проводится достаточно много. И чтобы быть и оставаться в числе лидеров нужно сделать очень много.

Форум-выставка «Неделя здравоохранения в Республике Башкортостан» в апреле будет проходить в пятый раз. Это первый этап становления и укрепления для выставки. Учитывая, что она носит социальный характер — очень значимая и красивая дата. Обо всех наших выставках можно узнать из нашего сайта, социальных сетей. Которые мы активно развиваем.

— Отлично! Увидимся на выставках!

— Обязательно приходите. Выставки — события, которые развивают, заставляют быть в тренде!