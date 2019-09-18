Новым директором макрорегионального центра «Южный» Почты России назначен Андрей Ершов

На должность директора макрорегиона «Южный» Почты России назначили Андрея Ершова, сообщает пресс-служба компании.

На новом посту господин Ершов займется повышением эффективности работы почтовых отделений на территории Ростовской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской областей, а также Краснодарского края и Республики Адыгея.

Ранее господин Ершов возглавлял Управление федеральной почтовой связи Тюменской области. Имеет большой опыт работы на руководящих должностях.

Дарья Голякова