Губернатор подписал соглашение

В Новосибирской области подписали соглашение о сотрудничестве с компанией «МедИнвестГрупп». Подписи под документом 17 сентября поставили губернатор Андрей Травников и председатель совета директоров ООО «МедИнвестГрупп» Виктор Харитонин. Подписание соглашения стало важным шагом на пути формирования в Новосибирской области комплексной системы оказания онкологической медицинской помощи.



Губернатор напомнил, что в прошлом году региональные власти определили две приоритетных задачи в сфере здравоохранения — это снижение заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых и онкозаболеваний. «Очень своевременно были разработаны региональные программы: они стали основой нашего участия в национальных проектах „Здравоохранение“ и „Демография“»,— отметил перед подписанием соглашения глава региона.

Одним из важных направлений этой работы, подчеркнул Андрей Травников, стало развитие полноформатной, комплексной помощи онкобольным: начиная от формирования современной диагностической базы и заканчивая амбулаторной помощью и лечением пациентов в отдаленных населенных пунктах Новосибирской области. Ключевым элементом должно стать создание нового корпуса онкодиспансера, к проектированию которого в регионе приступят в рамках заключенного соглашения.

«В этой работе важен и поиск частных партнеров, потому что такую масштабную программу невозможно реализовывать только за счет бюджетных средств. Мы достигли договоренности с „МедИнвестГрупп“ о совместной реализации этой важной региональной программы, которая является частью большого национального проекта»,— сообщил Андрей Травников. Губернатор поблагодарил Виктора Харитонина и специалистов компании за неоценимый экспертный вклад в разработку и подготовку многих региональных решений по реализации данного проекта.

Согласно документу, предметом соглашения стало сотрудничество и взаимодействие сторон по вопросам реализации инвестпроектов и проектов ГЧП на территории Новосибирской области в сфере здравоохранения, в том числе в целях повышения качества оказания медицинской помощи в части профилактики, диагностики и лечения пациентов с онкологическими заболеваниями. Стороны планируют разработать концепцию развития оказания медицинской помощи по профилю «онкология» на территории Новосибирской области, включая разработку проекта по созданию онкологического центра в Новосибирске, а также создания и функционирования центров амбулаторной онкологической помощи.

Также во время рабочей встречи Андрей Травников и Виктор Харитонин обсудили дальнейшие совместные шаги по реализации заключенного соглашения.

Отметим, что соглашение между правительством Новосибирской области и «МедИнвестГрупп» стало первым в ряду договоренностей, которые будут заключены в рамках работы Международного технологического форума «Технопром–2019», начинающего свою работу в Новосибирской области 18 сентября.

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