Свердловские власти предлагают создать ТОСЭР по деревообработке

Власти Свердловской области направили в правительство РФ заявку на создание четвертой в регионе территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), где будет развиваться деревообработка, сообщил ТАСС региональный министр инвестиций и развития Виктория Казакова в рамках десятого Тюменского нефтегазового форума (ТНФ).

По ее словам, ТОСЭР планируется создать в Верхней Туре, где власти уже развивают производство в сфере деревообработки, реализующийся компанией «Синергия». Проект оценивается в более чем 5 млрд руб. Сейчас на территории Свердловской области действуют три ТОСЭР: «Краснотуринск», «Новоуральск» и «Лесной».

ТНФ-2019 проходит в Тюмени с 17 по 19 сентября. Главная тема форума — модернизация экономики: стратегия лидерства в эпоху глобальных изменений. По данным организаторов, на ТНФ зарегистрировались 3,2 тыс. человек. В дискуссионных панелях, круглых столах, сессиях и других культурных мероприятиях примут участие специалисты из 19 стран и 34 регионов России.