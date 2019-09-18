Транспортная прокуратура опровергла информацию о закрытии аэропорта «Курумоч»

Куйбышевская транспортная прокуратура не добивается закрытия аэропорта «Курумоч». Надзорное ведомство лишь требует, чтобы организация исполнила требование Красноглинского районного суда и устранила нарушения при эксплуатации территории у аэродрома. Об этом “Ъ-Волга” сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

«В исковом заявлении прокуратуры не содержалось требований о закрытии аэропорта, а лишь требование об обязании устранить в ходе проверки выявленные нарушения»,– говорится в сообщении ведомства.

Ранее надзорное ведомство установило, что АО «Курумоч» использует территорию у аэродрома, не имея на это разрешительных документов и заключения на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам. В связи с этим Куйбышевская транспортная прокуратура внесла представление об устранении нарушений, но оно не было удовлетворено. Поэтому надзорное ведомство обратилось в суд. Он поддержал требования надзорного ведомства. После этого СМИ написали, что самарскому аэропорту грозит закрытие.

Георгий Портнов