Пермские компании опровергают планы по переходу на четырехдневную рабочую неделю

В «Медисорбе» и «Сорбенте» опровергли "Ъ-Прикамье" сведения о возможном участии в нацпроекте, в рамках которого предполагается перейти на четырехдневную рабочую неделю.

Так, в письме «Медисорба» говорится, что общество не владеет информацией об участии в проекте по установлению сокращенной рабочей недели. «Данная информация была воспринята работниками компании как общественно значимая, а, учитывая эмоциональную окраску восприятия информации о сокращении рабочего времени, это может создать при определенных условиях угрозу нарушения общественного порядка»,— заявили в компании, отметив, что АО является крупным работодателем в Кировском районе Перми.

В «Сорбенте» также сообщили, что «данные сведения не имеют никакой почвы под собой».

О том, что АО «Сорбент» и «Медисорб» могут стать участниками проекта по переходу на четырехдневную рабочую неделю, сообщило в минувший понедельник URA.RU. Всего в число участников могут войти 266 компаний из 30 регионов России.