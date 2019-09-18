В Москве пройдет выставка ювелирного искусства при поддержке Гохрана России

С 9 по 20 октября 2019 года в Московском государственном выставочном зале «Новый Манеж» пройдет выставка ювелирного и декоративно-прикладного искусства «Ювелирное мастерство. Традиции и современность», организованная Гохраном России при поддержке правительства Москвы с участием ассоциации «Гильдия ювелиров России». В трех залах разместится экспозиция, рассказывающая о развитии отечественного ювелирного дела на протяжении трех столетий — с XVIII века до наших дней.

На выставке будет представлено более 220 уникальных изделий из собрания Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, самой известной частью которого является выставка «Алмазный фонд» на территории Московского Кремля, в том числе изделия фирм Фаберже, Овчинникова, Хлебникова, которые экспонируются впервые. А также произведения золотых и серебряных дел мастеров, памятники нумизматики, фалеристики и медальерного искусства, являющиеся бесценным историческим культурным наследием.

В разделе современного ювелирного искусства будут представлены свыше 200 изделий лучших мастеров. Большая часть — работы победителей конкурса ювелирного конкурса

«Россия. XXI век» Гохрана России, проводимого в 2019 году при поддержке правительства Москвы с участием ассоциации «Гильдия ювелиров России» и Творческого союза художников декоративно-прикладного искусства. В частности, Ильгиз Фазулзянов, ювелир, работающий с горячими эмалями, победитель престижных международных выставок, обладатель гран-при конкурса мирового ювелирного дизайна International Jewellery Design Excellence Award. Свои лучшие работы продемонстрирует также ведущий российский ювелирный дом «Эстет».

Рядом с авторскими ювелирными украшениями экспонируются работы российских мастеров оружейного дела из дамасской стали, булата и титана, изделия авторов, работающих с камнем и костью, шедевры высокого часового искусства. Основатель российской часовой мануфактуры Константин Чайкин представил часовые механизмы высокой сложности, в которых многоступенчатые механизмы сочетаются с художественными образами.

В рамках выставки состоится цикл лекций и встреч с авторами и представителями ювелирной отрасли.