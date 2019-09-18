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Фото: Apple Inc.

Вышла пятая версия часов Apple Watch Hermes

Сотрудничество французского модного дома и американской компании Apple получило новое воплощение в виде часов Apple Watch Hermes 5. Циферблат новой модели в версии Dark Art абсолютно черный, как сам корпус и ремешок. Также вышли три модели версии Della Cavalleria, у которых циферблат и кожаный ремешок выполнены в синем, темно-сером и кирпично-красном цветах, а на обратной стороне ремешков этих часов нанесен узор шелкового платка Della Cavalleria. Часы будут доступны для покупки в некоторых бутиках Hermes и магазинах Apple с 20 сентября.

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