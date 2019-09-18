Лже-сотрудники прокуратуры похитили у пенсионерки из Ижевска 200 тысяч рублей

Лже-сотрудники прокуратуры похитили у 88-летней пенсионерки из Ижевска 198 тыс. руб. под предлогом компенсации за ранее приобретенные некачественные БАДы. Об этом сообщает УМВД России по столице Удмуртии. Возбуждено уголовное дело по 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба).

Потерпевшая сообщила, что на ее домашний телефон позвонила женщина и представилась сотруднице прокуратуры. Звонившая сообщила, что пенсионерке положена компенсация за ранее приобретенные некачественные БАДы в размере 280 тыс. руб. Злоумышленница отметила, что для получения средств необходимо застраховать компенсацию за 52 тыс. руб. Потерпевшая перечислила эти деньги. Затем ей позвонил мужчина, который сообщил, что ей необходимо заплатить за доставку денег — пенсионерка поверила ему и вновь перевела средства. В последующем злоумышленники еще несколько раз звонили потерпевшей и, представляясь сотрудниками Счетной палаты РФ и банка, под различным предлогами просили перечислить деньги. Затем об этих переводах узнали родственники пенсионерки и порекомендовали ей обратиться в полицию.