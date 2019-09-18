Власти заказали видеоролики о потенциале Новосибирской области за 4 млн рублей

Министерство экономического развития Новосибирской области заказало создание видеороликов об экспортном и инвестиционном потенциалах региона за 4 млн руб. Соответствующий аукцион опубликован на портале госзакупок. Его итоги планируется подвести в начале октября.

Исполнителю нужно создать пять имиджевых промороликов продолжительностью от 240 до 360 сек. на следующие темы: машиностроение, транспортные услуги, здравоохранение и туризм, информационные технологии и экспорт образовательных услуг, высокотехнологическая промышленность и биотехнологии. В начале каждого ролика нужно указать общие сведения об экспортном и инвестиционном потенциалах региона с использованием карты мира, на которой от Новосибирской области должны разлетаться самолеты в страны, куда экспортируются товары и услуги.

При этом победитель аукциона будет обязан написать для роликов сценарий, отснять видеоматериал с видами города и области с использованием квадракоптера, создать анимационную инфографику и другие необходимые графические материалы, подобрать музыкальное сопровождение и все смонтировать. Каждый ролик также должен иметь субтитры на русском, английском, китайском и французских языках. Работы будут оплачены из областного бюджета.

Эти ролики призваны повысить уровень информированности об экспортном потенциале Новосибирской области «экономически активного населения и молодежи» в России и иностранных государствах, указано в аукционной документации. Они также будут демонстрироваться во время деловых встреч, на выставках, ярмарках и форумах «с целью повышения привлекательности и конкурентоспособности» региона.

Илья Галагуз