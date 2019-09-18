В Ставрополе более 40 обманутых дольщиков ООО «АртСтройТехно» получили компенсации

АО «Ипотечное инвестиционное агентство СК» заключит договоры уступок прав требования на жилые помещения с дольщиками «АртСтройТехно», которые приобретали у застройщика квартиры на шестой и седьмой позиции в доме по ул. Тюльпановая,10 и на первых трех позициях по ул. Города-побратима Безье, 15а. Об этом сообщает пресс-служба управления Стройжилнадзора по Ставропольскому краю. В дальнейшем пострадавшим дольщикам выплатят денежные компенсации.

«На сегодняшний день выплаты получил 41 участник долевого строительства. Всего в этом году из краевого бюджета выделено 200 млн. руб. для дольщиков "АртСтройТехно". Планируем до 10 октября произвести выплаты гражданам в пределах данной суммы», - передает пресс-служба слова начальника управления СК по строительному и жилищному надзору Валерий Савченко.

Компания «АртСтройТехно» была признана банкротом в марте 2017 года. Тогда объекты незавершенного строительства передали ООО СУ «СтройГрад-1». Новый застройщик должен был приступить к строительству этим летом.

Однако экспертиза показала, что недобросовестный застройщик «АртСтройТехно» использовал для строительства некачественные материалы, и две позиции дома придется снести. Позицию два можно достроить при условии демонтажа пяти верхних этажей и усиления строительных конструкций. Позиция три также будет достроена с помощью усиления стен.

Теперь у дольщиков есть выбор. Они могут получить новые квартиры с аналогичной площадью в микрорайоне Чапаевка, либо ждать строительства своих домов на Тюльпановой. Позиции два и три будут готовы к концу 2020 года, а демонтаж и строительство четвертой и пятой позиций может занять неопределенное время.

Сейчас уже шести участникам долевого строительства передали квартиры в новом доме. Остальные получат новое жилье в порядке очередности.

Дарья Голякова