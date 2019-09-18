Сделка по покупке британской оборонной компании Cobham американцами приостановлена

Британские власти вмешались в сделку по приобретению американской инвестиционной компанией Advent International британской аэрокосмической оборонной компании Cobham за $4 млрд. Министр бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Андреа Ледсом поручила Управлению по защите конкуренции и рынкам (CMA) провести проверку по факту этой сделки, которую приостановила, сославшись на соображения национальной безопасности.

«Тщательно изучив детали предлагаемого поглощения Cobham, я дала указание о его приостановке из соображений национальной безопасности. Задачи правительства заключаются в поддержке инноваций в частном секторе и одновременном обеспечении защиты государственных интересов»,— говорится в заявлении министра.

Компания Cobham, разработчик и производитель аэрокосмической и военной техники и электронных систем, была создана в 1934 году и сейчас ведет операции более чем в 100 странах мира, входит в индекс FTSE 250. Предложение о покупке ее за $4 млрд американской инвесткомпанией Advent International было сделано в июле, и в начале текущей недели большинство акционеров британской компании одобрили эту сделку. Против нее проголосовали лишь несколько акционеров, а также выступили члены семьи основателя Cobham, они и обратились к министру с просьбой о защите компании, которая, по их словам, в случае поглощения может быть разделена на части. По решению министра Ледсом, отчет о проверке деталей сделки CMA должна представить министерству до 29 октября.

Алена Миклашевская