Завуча краснокамской школы могут приговорить к условному сроку за халатность, повлекшую смерть ученицы

В Краснокамском городском суде состоялись судебные прения по уголовному делу в отношении завуча местной школы №3 Елены Погоржальской. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Уголовное дело касается смерти 14-летней школьницы от истощения.

По версии следствия, ее заморила голодом мать. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по п.п. "в,д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью). Что касается госпожи Погоржальской, то следователи и гособвинение считают, что она ненадлежащим образом выполняла свои должностные обязанности и не установила, что ребенок находится в опасном положении. По словам прокурора отдела гособвинителей прокуратуры Пермского края Натальи Аверьяновой, по итогам прений она предложила приговорить подсудимую к трем годам лишения свободы условно и запретить два года занимать административно-хозяйственные должности в системе образования. Сама Елена Погоржальская вины не признает.