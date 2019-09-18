100%-я уличная освещенность Перми будет достигнута к 2027 году

Комитет Пермской городской думы по городскому хозяйству рассмотрел вопрос об исполнении решения, связанного с организацией наружного освещения улично-дорожной сети города. Замначальника управления внешнего благоустройства администрации Перми Павел Румянцев доложил, что работа идет по четырем направлениям: наружное освещение, благоустройство микрорайонов, архитектурная подсветка и «умное освещение», которое предполагает замену ламп на энергосберегающие. На эти цели заложено 1,5 млрд руб., из которых 600 млн руб. выделены из краевого бюджета.

«По итогам работы объем освещенности в городе составит почти 90%», - пояснил господин Румянцев. Также он попросил депутатов снять выполнение этого решения с контроля.

Депутат Александр Филиппов поинтересовался, когда объем достигнет 100%, так как, по его словам, в ряде микрорайонов уличное освещение отсутствует. По оценкам Павла Румянцева, это будет сделано к 2027 году.