УФАС выявило сговор на торгах по ремонту дорог под Воронежем

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Воронежской области выявило сговор на аукционе по ремонту дорог в Нововоронеже. По данным ведомства, мэрия города провела торги с начальной ценой контракта 37,7 млн руб. В них участвовали ООО «Основной ресурс» и ООО «Дорожное строительство и ремонт», со снижением цены контракта на 1% победил «Основной ресурс». При этом, как выявили антимонопольщики, особенности подачи заявок на участие в аукционе и «иные действия» компаний «свидетельствуют о наличии между ними антиконкурентного соглашения». Обеим фирмам были выданы «предписания о недопущении действий, которые могут являться препятствием для возникновения конкуренции и могут привести к нарушению антимонопольного законодательства».

О том, как антимонопольная служба рассматривала заявки на участие в аукционе на строительство дороги в Воронежской области за 5 млрд рублей, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «"Мостотрест" ускорился на обходе Боброва».

Александр Прытков