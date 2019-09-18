Создан «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Нижегородской области»

Спецфонды, аккумулирующие средства для достройки незавершенных домов, стали создавать после принятия соответствующего закона, который был одобрен Советом Федерации в конце июня текущего года.

Спецфонды, аккумулирующие средства для достройки незавершенных домов, стали создавать после принятия соответствующего закона, который был одобрен Советом Федерации в конце июня текущего года.

Нижегородский фонд займется, в первую очередь, объектами, которые не вошли в дорожную карту по восстановлению прав граждан-участников долевого строительства многоквартирных домов, утвержденную зампредом правительства России Виталием Мутко.

Фонды будут финансироваться за счет средств федерального бюджета и иных источников дохода. При этом на средства фондов будет финансироваться завершения строительства только тех объектов, которые были начаты до 1 июля 2019 года и по которым застройщиками не использовались эскроу-счета.