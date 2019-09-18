18 сентября, среда
Войти в профиль
Нижний Новгород FM. Приволжье

Коротко

Меню

социальные сети

Подробно

Фото: Андрей Абрамов

Создан «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Нижегородской области»

Учредителем организации стала региональная инспекция государственного строительного надзора.

от

Спецфонды, аккумулирующие средства для достройки незавершенных домов, стали создавать после принятия соответствующего закона, который был одобрен Советом Федерации в конце июня текущего года.


Спецфонды, аккумулирующие средства для достройки незавершенных домов, стали создавать после принятия соответствующего закона, который был одобрен Советом Федерации в конце июня текущего года.

Нижегородский фонд займется, в первую очередь, объектами, которые не вошли в дорожную карту по восстановлению прав граждан-участников долевого строительства многоквартирных домов, утвержденную зампредом правительства России Виталием Мутко.

Фонды будут финансироваться за счет средств федерального бюджета и иных источников дохода. При этом на средства фондов будет финансироваться завершения строительства только тех объектов, которые были начаты до 1 июля 2019 года и по которым застройщиками не использовались эскроу-счета.

Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Программы

Программу развития транспортной инфраструктуры Нижнего Новгорода отправили на доработку Такое решение принято депутатами гордумы.
С отходами поступят по-фински При создании НОЦа и «Волганариума» используют иностранный опыт.
В Нижнем Новгороде планируют создать сеть соседских центров 15 из них должны появиться в городе до конца года.
Нижний Новгород получит 100 млн рублей в рамках программы «Вам решать» Жители области проголосовали за проекты, которые хотят видеть реализованными.
Роспотребнадзора планирует привить не менее 47% нижегородцев В городе продолжается прививочная кампания против гриппа.
В Светлоярском парке завершен первый этап работ по благоустройству Жители Сормовского района дождались комфортную городскую среду.
Профиль пользователя