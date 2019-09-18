Создан «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Нижегородской области»
Учредителем организации стала региональная инспекция государственного строительного надзора.
Спецфонды, аккумулирующие средства для достройки незавершенных домов, стали создавать после принятия соответствующего закона, который был одобрен Советом Федерации в конце июня текущего года.
Спецфонды, аккумулирующие средства для достройки незавершенных домов, стали создавать после принятия соответствующего закона, который был одобрен Советом Федерации в конце июня текущего года.
Нижегородский фонд займется, в первую очередь, объектами, которые не вошли в дорожную карту по восстановлению прав граждан-участников долевого строительства многоквартирных домов, утвержденную зампредом правительства России Виталием Мутко.
Фонды будут финансироваться за счет средств федерального бюджета и иных источников дохода. При этом на средства фондов будет финансироваться завершения строительства только тех объектов, которые были начаты до 1 июля 2019 года и по которым застройщиками не использовались эскроу-счета.