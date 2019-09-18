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На дорогах Удмуртии установят 10 новых комплексов фиксации нарушений за 8,7 млн рублей

Компания «Авижн-СТ» стала победителем торгов на поставку 10 новых комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД «Оракул» для нужд КУ «Управтодор». Сумма госконтракта составляет 8,7 млн руб., сообщает пресс-служба миндортранса Удмуртии.

«По сравнению с уже имеющимися в республике комплексами «Арена», «Оракулы» могут самостоятельно определять правильный угол настройки камеры, контролировать до трех полос движения с разными скоростными режимами, контролировать полосу общественного транспорта, фиксировать выезд на обочину и на встречную полосу движения.»,— говорится в сообщении.

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